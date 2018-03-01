Министр экономики ФРГ назвала условие хороших отношений с Россией

Без прогресса по Минским соглашениям Россия и Германия не смогут вернуться к нормальным отношениям, заявила министр экономики и энергетики ФРГ Бригитта Циприс.

«Мы считаем, что нужно добиться прогресса в реализации «Минска», чтобы урегулировать (украинский) кризис, но усилия в этом направлении должна сделать российская сторона. Нельзя будет вернуться к полностью нормальным отношениям, если не будет прогресса. Мы можем вернуться к отмене санкций только в том случае, если мы действительно увидим прогресс. Только тогда можно будет говорить об отдельных шагах», — приводит ТАСС заявление немецкого министра на российско-германской экономической конференции «Новый рост, новые возможности? — Россия в глобальных производственных цепочках».

Циприс также вспомнила ситуацию с поставкой турбин Siemens в Крым и отметила, что подобные инциденты «подрывают доверие» и вызывают непонимание немецких компаний. Она предупредила, что итогом подобных ситуаций может быть уход немецких компаний с российского рынка. При этом она подтвердила нацеленность Берлина на диалог с Москвой.

Ранее в декабре 2017 года в решении Арбитражного суда Москвы сообщалось, что концерн Siemens создал несоответствующее действительности представление о характере сделки и не привел никаких доказательств обмана со стороны структур госкорпорации «Ростех» при заключении контракта на поставку турбин.

Напомним, компания Siemens утверждала, что структуры «Ростеха» закупили газовые трубы для реализации проекта на Таманском полуострове, но впоследствии использовали их на территории Крыма, что противоречит санкциям. Германский концерн требовал возврата оборудования, но ему было отказано.