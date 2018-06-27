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МВД установило личность попытавшегося изнасиловать девушку таксиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские установили личность работающего на компанию Uber водителя такси, которого обвинила в попытке изнасилования журналист и бьюти-блогер Анна Брэйн. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Девушка обратилась в правоохранительные органы 26 июня с заявлением о попытке изнасилования со стороны водителя такси.

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«Сотрудниками полиции проведены необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен», — сообщил представитель главка iz.ru. По его словам, процессуальное решение по этому делу должен принять Следственный комитет, материалы дела уже переданы в ведомство.

Ранее журналист и бьюти-блогер Анна Брэйн написала на своей странице в Facebook, что вызвала такси, чтобы вернуться домой из гостей, но водитель неожиданно заблокировал двери и повез ее в обратную сторону. Мужчина попытался изнасиловать девушку, однако ей удалось разблокировать двери и убежать.

Блогер сообщила, что 26 июня написала заявление в полицию, прошла допросы, медосвидетельствование и снятие побоев. При этом девушка пожаловалась на давление со стороны полиции. Кроме того, журналистка опасается расправы, поскольку таксист был отпущен под подписку о невыезде и ему известен ее домашний адрес.

Вместе с тем в компании Uber сообщили, что заблокировали водителя до окончания разбирательства.

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