Московская журналистка заявила о попытке изнасилования таксистом

Журналист и бьюти-блогер Анна Брэйн заявила, что ее пытался изнасиловать таксист. По ее словам, мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и она опасается мести.

По словам Брэйн, инцидент произошел, когда она ехала из гостей домой на такси, вызванном через мобильное приложение Uber. «Водитель неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону. Завез меня в безлюдное место в районе «Шаболовской» и предпринял попытку изнасилования. По этическим причинам я опущу подробности сего действа», — написала она в Facebook. Ей удалось разблокировать двери и убежать.

«Вчера утром я написала заявление в полицию. И провела 13 радостных часов на допросах, медосвидетельствовании, снятии побоев», — сообщила она. По словам журналиста, агрегатор такси отказался предоставить ей контактные данные водителя, но его удалось найти благодаря камерам наблюдения.

Брэйн добавила, что полицейские и следователи оказывают на нее давление и утверждают, что она сама предлагала таксисту интимные услуги. «Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации», — пишет она.

Жена таксиста, по словам Брэйн «обивает пороги ОВД». При этом она опасается, что к ней могут прийти друзья нападавшего, так как у него есть ее адрес.

Представители Uber заявили радиостанции «Говорит Москва», что готовы сотрудничать с правоохранительными органами. «Мы сожалеем о том, что произошло с Анной. Водитель заблокирован как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросам правоохранительных органов. Об этом мы известили Анну, когда она обратилась к нам». Они добавили, что деньги за поездку Брэйн вернули.

В столичном управлении МВД ситуацию пока не комментируют, отмечает радиостанция.

10 июня в Санкт-Петербурге гражданин Франции попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения таксистом. 38-летний мужчина получил тяжелые травмы головы. Причины конфликта не сообщались.