Массовое ДТП произошло из-за пьяного таксиста в Уссурийске

Водитель такси в состоянии алкогольного опьянения стал виновником массовой аварии с участием четырех иномарок в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 4 июня возле одного из домов на улице Тургенева. Водитель такси, управляя автомобилем Toyota Prius, не уступил дорогу встречному автомобилю Nissan X-Trail и допустил с ним столкновение, сообщает ИА UssurMedia.

После этого Nissan по инерции столкнулся с еще одной Toyota Prius и Nissan X-Trail.

Выяснилось, что водитель такси находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.