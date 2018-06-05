Массовое ДТП произошло из-за пьяного таксиста в Уссурийске
Водитель такси в состоянии алкогольного опьянения стал виновником массовой аварии с участием четырех иномарок в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 4 июня возле одного из домов на улице Тургенева. Водитель такси, управляя автомобилем Toyota Prius, не уступил дорогу встречному автомобилю Nissan X-Trail и допустил с ним столкновение, сообщает ИА UssurMedia.
После этого Nissan по инерции столкнулся с еще одной Toyota Prius и Nissan X-Trail.
Выяснилось, что водитель такси находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.