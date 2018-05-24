Мужчина погиб в массовом ДТП с пьяным водителем на Кубани

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Авария произошла сегодня ночью, 24 мая, около 2:30, на 26-м км трассы Темрюк – Фонталовская. Автомобиль Audi под управлением 34-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 33-летнего мужчины, затем с автомобилем Mazda, ВАЗ-21121, «КамАЗом» и грузовым MAN, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель «ВАЗ». Различные травмы получил виновник аварии и водитель Hyundai, оба были госпитализированы.

По предварительным данным водитель Audi в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Виновному в ДТП может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проверка продолжается.