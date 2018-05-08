Пьяная женщина сбила пенсионера и въехала в павильон в Барнауле

Женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила пенсионера и затем въехала в торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла во вторник, 8 мая, на улице Чеглецова. Автомобиль Honda Insight под управлением 43-летней женщины выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. После чего водитель продолжила движение на тротуаре и допустила наезд на пешехода, после чего врезалась в торговый павильон, сообщает altapress.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 70-летний мужчина-пешеход. Он получил различные телесные травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Выяснилось, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.