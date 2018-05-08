Прямой эфир

Пьяная женщина сбила пенсионера и въехала в павильон в Барнауле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила пенсионера и затем въехала в торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла во вторник, 8 мая, на улице Чеглецова. Автомобиль Honda Insight под управлением 43-летней женщины выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. После чего водитель продолжила движение на тротуаре и допустила наезд на пешехода, после чего врезалась в торговый павильон, сообщает altapress.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 70-летний мужчина-пешеход. Он получил различные телесные травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Выяснилось, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пенсионер погиб под колесами иномарки в Ярославле
Девять человек пострадали в аварии с маршруткой в Башкирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017