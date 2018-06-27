Следователи проверяют данные о попытке изнасилования москвички таксистом

Следователи проверяют информацию о попытке изнасилования москвички таксистом Uber. Об этом порталу iz.ru сообщили в отделении информационного реагирования ГУ МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что московскую журналистку Анну Брэйн пытался изнасиловать таксист. По ее словам, мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и она опасается мести. По словам Брэйн, инцидент произошел, когда она ехала из гостей домой на такси, вызванном через мобильное приложение Uber. По рассказу потерпевшей, ей удалось разблокировать двери и убежать от водителя.

«26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать. Сотрудниками полиции проведены необходимые мероприятия в результате которых таксист был установлен и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Материалы проверки по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе.

Представители Uber заявили радиостанции «Говорит Москва», что готовы сотрудничать с правоохранительными органами. В данный момент водитель заблокирован агрегатором до окончания разбирательства. Деньги за поездку потерпевшей вернули.