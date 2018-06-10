Таксист избил француза в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель такси жестоко избил гражданина Франции. Туриста в тяжелом состоянии доставили в Александровскую больницу.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей около 4:30. У пострадавшего диагностированы тяжелые травмы головы и шок.

В настоящий момент 38-летний француз находится в реанимации, уточняет телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным интернет-газеты «Фонтанка», в том ж районе было совершено нападение на еще одного гражданина Франции. Неизвестный отобрал у него недорогой телефон и 5,5 тыс. рублей.