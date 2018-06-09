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В Гудаури местные жители избили российского парапланериста

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Фото: youtube.com
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В грузинском Гудаури местные жители избили российского парапланериста. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube-канале PRO-новостей.

Инцидент произошел в субботу, 9 июня. Группа из 10–15 человек напала на россиянина Федора Челышева. Причиной конфликта стало нежелание делить бизнес по перевозке туристов с россиянами.

В результате у мужчины диагностировано тяжелое сотрясение мозга и сломан нос. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал RT.

«Мы приехали работать. Когда Федор вышел из машины, местные парапланеристы начали ему говорить, что тот не местный и грузины не хотят, чтобы здесь работали чужие. После этих слов его начали избивать», — рассказал друг пострадавшего Левон.

Сам Челышев связал нападение с переделкой бизнеса. Он отметил, что угрозы в его адрес стали поступать год назад — местные жители требовали платы за право работать в Гудаури.

«Просто пацаны из деревни, которые занимаются тем же делом, что и я — полетами на парапланах — решили запретить другим пилотам, кто не из этой местности, летать», — рассказал Челышев «РИА Новости».

В настоящий момент МВД Грузии выясняет обстоятельства инцидента. Виновникам грозит от года до трех лет лишения свободы.

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