В Гудаури местные жители избили российского парапланериста

В грузинском Гудаури местные жители избили российского парапланериста. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube-канале PRO-новостей.

Инцидент произошел в субботу, 9 июня. Группа из 10–15 человек напала на россиянина Федора Челышева. Причиной конфликта стало нежелание делить бизнес по перевозке туристов с россиянами.

В результате у мужчины диагностировано тяжелое сотрясение мозга и сломан нос. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал RT.

«Мы приехали работать. Когда Федор вышел из машины, местные парапланеристы начали ему говорить, что тот не местный и грузины не хотят, чтобы здесь работали чужие. После этих слов его начали избивать», — рассказал друг пострадавшего Левон.

Сам Челышев связал нападение с переделкой бизнеса. Он отметил, что угрозы в его адрес стали поступать год назад — местные жители требовали платы за право работать в Гудаури.

«Просто пацаны из деревни, которые занимаются тем же делом, что и я — полетами на парапланах — решили запретить другим пилотам, кто не из этой местности, летать», — рассказал Челышев «РИА Новости».

В настоящий момент МВД Грузии выясняет обстоятельства инцидента. Виновникам грозит от года до трех лет лишения свободы.