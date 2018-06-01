Прямой эфир

Охранник избил подростка в белгородском ТЦ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школьник в Белгороде попал в больницу, после того как его избил охранник одного из торговых центров города. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 24 мая, но известно о нем стало только 1 июня. По данным следствия, между 15-летним посетителем ТЦ и охранником магазина произошел конфликт, в ходе которого последний ударил подростка, причинив тяжкий вред его здоровью. Потерпевший был доставлен в одну из больниц Белгорода.

По версии следователей, изначально подросток находился в торговом центре в компании, а потом остался один. Охранник сделал ему замечание, однако школьник отреагировал на него неадекватно, сообщает телеканал «360».

Сейчас следователи собирают характеристики на пострадавшего и подозреваемого, проводят опрос свидетелей и очевидцев. Назначены судебные экспертизы.

В отношении 22-летнего охранника ТЦ возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце мая сотрудники магазина на Новом Арбате избили покупателя тележкой. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продавщицу из Волжского избили за отказ вернуть деньги за поношенную обувь
Певицу Ольгу Жукову избил таксист

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017