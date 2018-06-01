Охранник избил подростка в белгородском ТЦ

Школьник в Белгороде попал в больницу, после того как его избил охранник одного из торговых центров города. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 24 мая, но известно о нем стало только 1 июня. По данным следствия, между 15-летним посетителем ТЦ и охранником магазина произошел конфликт, в ходе которого последний ударил подростка, причинив тяжкий вред его здоровью. Потерпевший был доставлен в одну из больниц Белгорода.

По версии следователей, изначально подросток находился в торговом центре в компании, а потом остался один. Охранник сделал ему замечание, однако школьник отреагировал на него неадекватно, сообщает телеканал «360».

Сейчас следователи собирают характеристики на пострадавшего и подозреваемого, проводят опрос свидетелей и очевидцев. Назначены судебные экспертизы.

В отношении 22-летнего охранника ТЦ возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце мая сотрудники магазина на Новом Арбате избили покупателя тележкой. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.