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Продавщицу из Волжского избили за отказ вернуть деньги за поношенную обувь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Волгоградской области мужчина избил продавщицу за то, что она не стала возвращать 1 тыс. рублей за поношенные босоножки. По данному факту полиция проводит проверку.

Как сообщает «РИА Новости», в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в торговом центре в городе Волжский бьет по лицу молодую девушку. Пострадавшая Надежда Быкова рассказала, что незнакомый человек избил ее за отказ забрать проданные в начале мая босоножки и вернуть деньги покупателю.

23-летняя продавщица рассказала, что босоножки были куплены 4 мая, а уже 23 мая покупательница решила их вернуть, уточнив, что ей неудобно в них ходить. После того как ей было отказано, через час женщина вернулась с каким-то мужчиной. После короткой беседы молодой человек ударил Быкову по лицу.

По словам потерпевшей, у нападавшего на руке было кольцо, которым он сильно поранил ей лицо. Отмечается, что медикам пришлось наложить на губу швы с внутренней и внешней стороны.

В начале мая сообщалось, что житель Пензы, пытаясь успокоить после ссоры своего знакомого, сидевшего на подоконнике шестого этажа, ударил его в лицо. В результате мужчина выпал из окна и погиб.

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