Прямой эфир

Двое украинских военнослужащих избили пожилого волонтера

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое военнослужащих избили пожилого волонтера на вокзале в украинском Николаеве, сообщило командование 36-й отдельной бригады морской пехоты.

«В Николаеве, на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале двое военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку с дежурным, в ходе которой пострадало гражданское лицо», — говорится в сообщении в Facebook.

Командование проводит служебную проверку. Нарушители в ближайшее время будут освобождены от службы по служебному несоответствию.

Как сообщила агентству «Укринформ» одна из волонтеров, военнослужащие набросились на 70-летнего волонтера, так как он не пропустил их в нетрезвом состоянии на волонтерский пункт.

В мае сержант вооруженных сил Украины, который находился в отпуске в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, бросил боевую гранату в своих соседей. В результат инцидента пострадали девять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская писательница пожаловалась на русскоязычных сотрудников СБУ
В Сети ужаснулись выступлением украинских спецназовцев на детском празднике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017