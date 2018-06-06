Двое украинских военнослужащих избили пожилого волонтера

Двое военнослужащих избили пожилого волонтера на вокзале в украинском Николаеве, сообщило командование 36-й отдельной бригады морской пехоты.

«В Николаеве, на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале двое военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку с дежурным, в ходе которой пострадало гражданское лицо», — говорится в сообщении в Facebook.

Командование проводит служебную проверку. Нарушители в ближайшее время будут освобождены от службы по служебному несоответствию.

Как сообщила агентству «Укринформ» одна из волонтеров, военнослужащие набросились на 70-летнего волонтера, так как он не пропустил их в нетрезвом состоянии на волонтерский пункт.

В мае сержант вооруженных сил Украины, который находился в отпуске в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, бросил боевую гранату в своих соседей. В результат инцидента пострадали девять человек.