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В Сети ужаснулись выступлением украинских десантников на детском празднике

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Фото: TASS/YAY
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Выступление украинских десантников с демонстрацией боевых приемов на празднике в честь Дня защиты детей шокировало пользователей соцсетей.

Многие сочли происходящее слишком жестоким и неуместным. На кадрах, опубликованных в интернете, запечатлено, как военные в камуфляжной форме моделируют боевые ситуации.

В одной из сцен с имитацией нападения с ножом боец на глазах у детей «перерезает» горло оппоненту, после чего у того льется бутафорская кровь.

«Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме?», — написал один из пользователей YouTube.

«Просто жесть, это же детский праздник…», — поддержал критику другой.

Многие посчитали, что спецназовцы больше походят на террористов, чем на защитников страны.

«В балаклавах, перерезают горло. Да это ИГИЛ («Исламское государство», организация запрещена в РФ. – Ред.) какой-то. Поразительно, что все это демонстрируют на детском празднике, детям», — говорится в комментарии.

При этом некоторые обратили внимание, что никто их родителей не возмутился происходящим.

«Это ужасно, перерезание горла перед детьми? Серьезно?!! Вы там совсем уже? И главное все смотрят, никто из родителей не возмущается», –– добавил еще один пользователь.﻿

Скандальное выступление проходило в городе Энергодар.

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