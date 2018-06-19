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Пассажиры смогут взыскать причиненный ущерб с агрегаторов такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пассажиры смогут взыскать причиненный им ущерб с агрегаторов или операторов, которые осуществляли прием и передачу заявок на перевозку легковыми такси или автобусами. Компании будут обязаны возмещать нанесенный вред.

Данное уточнение прописано в проекте постановления пленума Верховного суда России, которое было рассмотрено в первом чтении на заседании с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Леонида Коржинека. Он отметил, что принятие документа существенно повысит уровень защищенности в суде пассажиров, которые не всегда находятся в равных условиях с перевозчиком.

В прошлом году Роспотребнадзор оштрафовал диспетчерскую службу Uber на 100 тыс. рублей за введение в заблуждение пассажиров. По данным ведомства, агрегатор принимал заявки клиентов на предоставление услуги по перевозке и формировал базу заказов, к которой имели доступ водители — «партнеры» компании. При этом клиент не имел информации о свойствах услуги и прохождении медицинского освидетельствования водителей.

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