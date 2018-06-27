Туск призвал ЕС готовиться к худшим сценариям в отношениях с США

Евросоюз должен быть готов к худшим сценариям в отношениях с США, при этом надеясь на лучшее. Об этом говорится в письме главы Евросовета Дольда Туска лидерам стран ЕС.

«Несмотря на наши неутомимые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа. К сожалению, разногласия выходят за рамки торговли», — цитирует его ТАСС.

Глава Евросовета пообещал поделиться на саммите в Брюсселе своей оценкой отношений со Штатами.

США ввели с 1 июня пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.

ЕС с 22 июня ввел ответные меры в отношении США. Под ограничения попали американские товары на €2,9 млрд, поставляемые в ЕС. Помимо металлургической продукции дополнительными пошлинами на границах теперь облагается и сельскохозяйственная.

В этот же день Трамп пригрозил обложить 20% пошлиной все автомобили, импортируемые из стран Евросоюза.