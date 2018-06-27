Москалькова отказалась раскрыть дату посещения Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова определила дату своего посещения осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, однако разглашать ее она не намерена.

Москалькова добавила, что собирается лично разобраться в противоречивой информации о состоянии заключенного, сообщает 27 июня «РИА Новости».

Ранее в этот же день российский омбудсмен сообщила, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова поставила условие, при котором Москалькова сможет посетить арестованных на Украине журналиста Кирилла Вышинского и крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол. Для этого Денисову должны допустить к Сенцову.

Денисова при этом отмечала, что сомневается в достоверности данных, предоставляемых ей о здоровье режиссера.

В июне президенты России и Украины договорились о посещении заключенных омбудсменами двух стран. Тем не менее график визитов неоднократно срывался.

В 2015 году Сенцов был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Виновным он себя не считает и в мае 2018-го объявил голодовку.