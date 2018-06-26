Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна «Норд». Омбудсмен прибыла в Киев утром во вторник, 26 июня.

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы омбудсмена.

Сообщается, что после встречи Москалькова намерена обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении на Родину.

О посещении омбудсменами заключенных на территориях России и Украины президенты двух стран договорились 9 июня. Москалькова должна была отправиться на Украину еще 18 июня на встречу с арестованным главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, но поездка сорвалась. Кроме того, график визитов претерпел ряд изменений из-за того, что украинский омбудсмен Людмила Денисова неоднократно нарушала достигнутые ранее договоренности.

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России было задержано украинскими пограничниками в акватории Азовского моря 25 марта. Спустя день сейнер арестовали вместе с 10 членами экипажа. Москва в связи со случившимся направила Киеву ноту протеста, а управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело по статье «Угон судна».

Украинские власти обвинили российских моряков в нарушении морской границы из-за нахождения в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. К экипажу не пускали представителя РФ и заставляли признать себя гражданами Украины. В России инцидент назвали пиратством и морским терроризмом.