Песков прокомментировал затягивание встречи омбудсменов РФ и Украины с заключенными

Процесс посещения уполномоченными по правам человека России и Украины «удерживаемых лиц» затягивается из-за дефицита доверия между сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, здесь совершенно по объяснимым причинам, по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что «стороны ведут достаточно напряженную работу».

9 июня российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко согласовали посещение омбудсменами заключенных на территориях двух стран. В список для посещений первоначально вошли 34 фамилии. Ожидалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова отправится на Украину 18 июня.

21 июня стало известно, что Порошенко отменил для Москальковой запрет на въезд на Украину, который она получила из-за незаконного, по мнению Киева, посещения Крыма. В тот же день Киев получил ноту от МИД РФ с просьбой содействовать визиту Москальковой к 50 россиянам, заключенным на Украине. 26 июня российский омбудсмен прибыла в Киев, где встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна «Норд».