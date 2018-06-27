Путин встретится 27 июня с советником Трампа Болтоном

Президент России Владимир Путин примет 27 июня советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об итогах встречи журналистов проинформирует помощник президента Юрий Ушаков, отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности России с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

В июне Трамп сообщил, что намерен вскоре провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже рассказал, что эта встреча может состояться уже нынешним летом.

Единственная на данный момент личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Они вели переговоры два часа. По словам Путина, темой встречи стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».

26 июня Песков сообщил, что в ходе встречи лидеров России и США могут быть затронуты вопросы международной стабильности, безопасности и разоружения. Помимо этого, стороны обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.