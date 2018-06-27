Прямой эфир

Путин встретится 27 июня с советником Трампа Болтоном

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин примет 27 июня советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об итогах встречи журналистов проинформирует помощник президента Юрий Ушаков, отметил представитель Кремля.

Неочевидный саммит
Есть ли у Путина и Трампа шансы встретиться до конца года

При этом он подчеркнул, что основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности России с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

В июне Трамп сообщил, что намерен вскоре провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже рассказал, что эта встреча может состояться уже нынешним летом.

Единственная на данный момент личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Они вели переговоры два часа. По словам Путина, темой встречи стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».

26 июня Песков сообщил, что в ходе встречи лидеров России и США могут быть затронуты вопросы международной стабильности, безопасности и разоружения. Помимо этого, стороны обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа
В Кремле раскрыли темы возможной встречи Путина и Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017