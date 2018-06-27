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Силуанов рассказал о росте реальных зарплат россиян и экономики страны

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российская экономика вырастет по итогам 2018 года на 2,1%, а реальные зарплаты граждан вырастут на 6,3%, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов 27 июня на заседании Совета Федерации.

«Мы видим, что снижается инфляция по сравнению плановыми значениями. Мы планировали 4%, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%», — приводит ТАСС слова Силуанова.

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Совет Федерации одобрил 27 июня поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Поправки предусматривают рост доходов бюджета в 2018 году на 1,82 трлн рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн руб. и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд руб.

«Известия» 20 июня писали, что Центробанк опубликовал доклад, согласно которому большинство российских компаний отмечают улучшение бизнес-климата в последние месяцы, что позволяет ожидать сохранения стабильного роста экономической активности.

Согласно данным Росстат, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 43 815 рублей.

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