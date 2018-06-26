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Россияне стали меньше платить по кредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Долговая нагрузка на россиян в январе–мае снизилась до минимума за три года из-за роста доходов россиян, списания банками безнадежных долгов и снижения ставок.

Об этом говорится в расчетах Объединенного кредитного бюро (ОКБ) для «Известий».

В январе–мае на оплату кредитов уходило 35% доходов россиян, в 2017 году кредиты «съедали» 38% доходов, а в 2016 году — 40%.

При этом средний платеж по кредиту на одного заемщика за два года вырос на 2,2% — до 14,06 тыс. рублей. А количество кредитов в расчете на одного заемщика увеличилось с 1,69 до 1,75.

При этом зарплаты бюджетников в этом году вырастут на 13–15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза и при ключевой ставке рефинансирования Центробанка, это позволит банкам снижать проценты по кредитам и увеличить количество привлеченных клиентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долговая нагрузка на россиян стала минимальной за три года

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