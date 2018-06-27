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Эксперт прокомментировал намерение Дании задержать реализацию «Северного потока - 2»

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал слова премьер-министра Дании Ларса Люкке Расмуссена, который сообщил о внесении законодательных инициатив, позволяющих наложить вето или задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

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«Дания обязана действовать в рамках процедуры, которая прописана, известна. В течение первого полугодия 2018 года дает либо разрешение, либо отказ», — сказал эксперт в интервью журналистам RT.

Он отметил, что в случае отказа его обязаны чем-то мотивировать.

«Северный поток – 2» идет по такому же маршруту, как и «Северный поток», который много лет работает, никаких нарушений не зафиксировано», — отметил Юшков.

По его словам, при строительстве первого газопровода компания «Газпром» запрашивала рекомендации у каждой страны. Такая же процедура была проведена перед строительством «Северного потока – 2», добавил эксперт.

Юшков также рассказал, что, если датчане дадут отказ, газопровод будут строить в обход их акватории.

«Это не критично для проекта, но может привести к небольшому удорожанию и возможному сдвигу сроков», — пояснил он.

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Большинство европейских стран поддерживают данное строительство. Наибольший протест проект вызывает у украинских властей, которые назвали газопровод угрозой европейской цивилизации. В ответ на это власти Германии призвали прекратить угрожать проекту санкциями.

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