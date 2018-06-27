Жена «картонного» мексиканца поддалась общественному давлению

Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на чемпионат мира по футболу, рассказал о том, почему жена все-таки отпустила его в Россию.

«На нее обрушилось большое общественное давление, и она сказала: «Ладно, ты можешь поехать». Она даже посмеялась, когда я стал знаменитостью в России. Я тоже не обиделся на шутку друзей, мне было очень смешно. Это же круто!» — цитируют региональные СМИ футбольного фаната.

Компания мексиканцев приехала в Россию с картонной фигурой Хавьера в человеческий рост. На футболке его приятели написали: «Моя жена меня не отпустила».

Бумажная фигура мексиканца стала известна в социальных сетях после того, как друзья Хавьера создали специальный аккаунт в социальной сети Facebook под названием Ingue Su Matrushka, где выкладывали совместные фотографии с картонной копией друга.

Друг Хавьера признался, что хотел его поддержать и не рассчитывал, что история обретет популярность.

По России на матчи ЧМ-2018 они путешествуют на микроавтобусе. 26 июня Хавьер и его друзья прибыли в Екатеринбург, где 27 июня пройдет матч между сборными Мексики и Швеции.