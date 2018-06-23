Болельщики из Аргентины по ошибке приехали в Великий Новгород вместо Нижнего

Два аргентинских болельщика приехали в Великий Новгород вместо Нижнего и пропустили игру сборной на чемпионате мира по футболу.

Как отмечает «Газета.ру», болельщики рассказали горожанам, что потерялись, после чего им помогли снять квартиру. Однако аргентинцам пришлось смотреть матч против Хорватии команды по телевизору.

Это уже не первый подобный случайна турнире: ранее испанские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим.

Сборная Хорватии разгромила Аргентину (3:0) в матче второго тура группового этапа и впервые с 1998 года вышла в 1/8 финала.

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