Экстрадированный в США россиянин Никулин заявил в суде о невиновности

Россиянин Евгений Никулин, экстрадированный в США по обвинению в киберпреступлениях, отказался признать свою вину в суде. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.

«Признать себя виновным клиент отказался», — цитирует защитника «РИА Новости».

Бух отметил, что судья определила график дальнейшего процесса, подачи петиций и прочих формальностей. Суд присяжных сторона защиты предложила назначить на 28 января 2019 года, прокуратура может предложить другие варианты до 3 июля.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в причастности к хакерским атакам на сайты нескольких крупных американских компаний в 2012 году.

По словам россиянина, от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США. Никулин неоднократно заявлял о своей невиновности.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии, а в марте 2018 года Чехия выдала россиянина Соединенным Штатам. В МИД РФ выдачу Никулина назвали стремлением Праги продемонстрировать «союзническую лояльность» с Вашингтоном.