Адвокат рассказал о давлении на Евгения Никулина в американской тюрьме

Гражданина РФ Евгения Никулина, в марте 2018 года экстрадированного из Чехии в США, уже около двух месяцев продолжают содержать в одиночной камере городской тюрьмы Сан-Франциско.

По словам адвоката Аркадия Буха, таким образом на его клиента оказывают давление, чтобы добиться признания вины в проведении хакерских атак, причастность к которым Никулин отрицает.

Во многих странах мира содержание человека в одиночной камере в течение месяцев просто запрещено.

«Ситуация очень грустная, и мы будем требовать перевода (Никулина) на общие условия содержания», — сказал «Известиям» американский адвокат.

По выдвинутым обвинениям россиянину грозит около 30 лет заключения. Предварительно следующее заседание в суде по делу Евгения Никулина назначено на 26 июня.

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