Прямой эфир
Сюжет:

Адвокат рассказал о давлении на Евгения Никулина в американской тюрьме

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданина РФ Евгения Никулина, в марте 2018 года экстрадированного из Чехии в США, уже около двух месяцев продолжают содержать в одиночной камере городской тюрьмы Сан-Франциско.

По словам адвоката Аркадия Буха, таким образом на его клиента оказывают давление, чтобы добиться признания вины в проведении хакерских атак, причастность к которым Никулин отрицает.

Во многих странах мира содержание человека в одиночной камере в течение месяцев просто запрещено.

«Ситуация очень грустная, и мы будем требовать перевода (Никулина) на общие условия содержания», — сказал «Известиям» американский адвокат.

По выдвинутым обвинениям россиянину грозит около 30 лет заключения. Предварительно следующее заседание в суде по делу Евгения Никулина назначено на 26 июня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пытка изолятором

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США хакеру из Канады дали пять лет за взлом Yahoo
Песков опроверг причастность Москвы к хакерской атаке на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017