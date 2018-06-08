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Винника объявили в международный розыск по делу о хищении в России

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Фото: TASS/Zuma/Nicolas Economou
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Российские правоохранители объявили в международный розыск арестованного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Постановление о международном розыске Винника выдано (МВД России. — Прим. ред.) 1 июня 2018 года», — рассказал собеседник агентства. Речь идет об уголовном деле о хищении неустановленными лицами 750 млн рублей.

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Ранее Останкинский суд в Москве заочно арестовал Винника по обвинению в мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Россиянина взяли под стражу в Греции в 2017 году. США обвиняют его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют.

Сейчас Винник содержится в тюрьме в Салониках. Разные суды Греции вынесли в отношении него постановления об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию — окончательное решение должен принять министр юстиции Греции.

26 мая адвокат Винника заявил о хороших шансах россиянина на экстрадицию на родину.

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