Адвокат высоко оценил шансы на экстрадицию Винника в Россию

У россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США по обвинению в отмывании денег через биржу криптовалют, есть хорошие шансы на экстрадицию в Россию. Об этом в субботу, 26 мая, сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.

«На сегодняшний день у нас хорошие, прочные позиции, что позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее Александра, и появился шанс на его возвращение в Россию», — цитирует юриста «РИА Новости».

По его словам, Винник не сознавался в отмывании 750 млн рублей в своей явке с повинной. В то же время он признал, что речь идет об огромных суммах. В России тем временем также открыли уголовное дело, в котором фигурирует Винник, но его процессуальный статус пока не определен, подчеркнул адвокат.

По словам защитника, заявление Винника в Генеральную прокуратуру РФ и следственный департамент МВД было подано два месяца назад, но «никакого ответа защита от них не получила, никаких движений не происходит».

«Что касается возбужденного уголовного дела — да, в России оно есть, но его расследование никоим образом не связано с заявлением Александра Винника. Процессуальный статус Александра по этому уголовному делу не определен. Проводятся разные мероприятия, но это никак не связано с Александром», — добавил он.

14 мая сообщалось, что Винник написал обращения в МВД, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой вернуть его в Россию. Он указал, что готов поделиться своими знаниями в технологии блокчейн для блага России.

Винника арестовали в Греции в 2017 году. США обвиняют его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют. Сейчас он содержится в тюрьме в Салониках. В отношении него разные суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции.