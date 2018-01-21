Адвокат опроверг запрос Винника на политубежище в Греции

Информация о том, что россиянин Александр Винник попросил политического убежища в Греции, не соответствует действительности. Об этом заявил его адвокат Тимофей Мусатов.

«Каким образом и как это сообщение попало в СМИ, нужно интересоваться у журналистов, которые эту непроверенную информацию опубликовали», — заявил Мусатов в эфире «Коммерсант FM».

Адвокат подчеркнул, что регулярно контактирует с россиянином — посещает его в тюрьме и каждый день связывается по телефону — и не может подтвердить распространенную СМИ информация.

Как писал портал iz.ru, Александр Винник был задержан в июле 2017 года на полуострове Халкидии. США обвиняют россиянина в легализации доходов от преступной деятельности с помощью криптовалют — якобы Винник отмыл 4 млрд.

В октябре прошлого года городской суд Салоников принял решение об экстрадиции россиянина в США. В декабре того же года Верховный суд Греции подтвердил это решение.