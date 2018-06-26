Парк «Зарядье» вошел в шорт-лист архитектурной премии WAF

Московский парк «Зарядье» вошел в шорт-лист архитектурной премии World Architecture Festival (WAF — Всемирный фестиваль архитектуры). Об этом во вторник, 26 июня, сообщил столичный градоначальник, Сергей Собянин.

«Наше «Зарядье» вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF. Эту награду называют «Оскаром» архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место. Желаю удачи!», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».

Парк «Зарядье» открыли в сентябре 2017 года у стен Кремля на месте гостиницы «Россия». Территория парка разделена на четыре ландшафтные зоны, где находятся уникальные сооружения — «Парящий мост», «Медиацентр», «Флорариум» и другие. На завершающей стадии находится обустройство ледяной пещеры в парке «Зарядье» площадью около 1 тыс. кв. м, которая расположена в павильоне «Заповедное посольство».

В конце августа в парке «Зарядье» планируется провести климатический форум – 2018.