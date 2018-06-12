С момента открытия парк «Зарядье» посетили более 5 млн человек

Уже более 5 млн гостей посетили парк «Зарядье», открытый в центре Москвы в сентябре 2017 года. Об этом во вторник сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Вместе с главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским министр провел экскурсию для делегации из Китая, возглавляемой вице-премьером Госсовета КНР, председателем российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству Сунь Чуньлань.

Мединский рассказал, что парк «Зарядье» является одним из самых любимых мест у жителей Москвы и гостей мегаполиса. Идея парка дает возможность показать красоту России, отметил министр культуры.

В конце мая сообщалось, что ежемесячно столичный парк «Зарядье» посещают миллион человек.

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы, только за первый месяц работы его посетили миллион гостей.