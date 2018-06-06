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Плавучий домик для уток появился в парке «Зарядье»

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Домик для уток появился в столичном парке «Зарядье». Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Птицы поселятся в одном из четырех искусственных прудов парка. Они наполнены очищенной водой, которая поступает из подземного колодца с системой очистки. Три пруда находятся рядом с Москворецкой набережной и один — рядом с парящим мостом. Общая площадь водоемов составила больше 1,6 кв. м, передает сетевое издание m24.ru.

Домик для уток установили на понтоне, чтобы они могли скрыться от непогоды, отдохнуть, обсохнуть в зарослях камыша, плакучей ивы и осоки. Рассмотреть его можно с пешеходных мостков, перекинутым через водоемы.

Парк «Зарядье» в центре Москвы открылся в сентябре 2017 года. Ежемесячно его посещает миллион человек.

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