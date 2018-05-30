Ежемесячно столичный парк «Зарядье» посещают миллион человек

Парк «Зарядье» в Москве ежемесячно посещают миллион человек, заявил в среду, 30 мая, заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

«В парке «Зарядье» сегодня 1 млн посетителей в месяц, то есть уже люди голосуют ногами», — приводит его слова ТАСС.

В апреле в выходные дни число посетителей столичного парка «Зарядье» выросло в 2,5 раза.

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы. За первый месяц работы его посетили миллион гостей.