Итоги конкурса детских рисунков подвели в парке  «Зарядье»

В московском парке «Зарядье» состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка «Москва — для жизни, для детей! Градостроительная политика глазами маленьких москвичей».

Творчество юных художников оценивали члены жюри, в составе которого были эксперты в архитектурной и градостроительной сфере, художники, дизайнеры, фотографы и представители театрального и арт-сообщества.

В 2018 году конкурс проводился по следующим номинациям: «Москва — город истории и культуры», «Москва — город в движении», «Москва — город будущего», «Москва — город-сад».

В рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса в «Зарядье» состоялся конкурс рисунка на асфальте, где ребята продемонстрировали художественное творчество, рисуя Москву уже не карандашами и красками, а разноцветными мелками.

Как напомнил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, конкурс ежегодно проводится на протяжении уже шести лет. По его словам, популярность конкурса среди школьников, их родителей и педагогов неуклонно растет: конкурс стартовал первый раз в 2013 году с 80 рисунков, а в последние годы количество работ от учеников 1–5-х классов и дошкольников варьируется в диапазоне от 900 до 1,5 тыс.

Лёвкин подчеркнул, что мероприятие поддерживается мэрией и лично мэром Москвы Сергеем Собяниным.