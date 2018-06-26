Прямой эфир

Жильцов новостройки в Казани эвакуировали после обрушения башенного крана

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели эвакуировали жителей одного из подъездов жилого дома в Казани после того, как на него обрушился башенный кран. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Эвакуацию второго подъезда провели. Дом не газифицирован. От коммуникаций не отключали», — сообщил старший оперативной группы Рашит Замалютдинов. Его цитирует ТАСС.

SMS-оповещения об ураганах хотят перевести на английский
Такую возможность прорабатывает Минкомсвязь в преддверии ЧМ-2018

В экстренных службах региона пояснили, что в новостройке были проданы почти все квартиры. Глава Советского района Казани Рустем Гафаров уточнил, что сейчас специалисты проводят осмотр помещений и эвакуацию жильцов из других подъездов. Кроме того, власти готовы предоставить нуждающимся временное жилье. «Если им негде жить, будем договариваться с гостиницами», — заявил чиновник.

Инцидент произошел 26 июня. Во время шквалистого ветра башенный кран упал на еще не до конца заселенный 18-этажный дом на проспекте Альберта Камалеева. В результате были повреждены два балкона на 14-м и 15-м этажах. Кроме того, пострадал крановщик — у него зафиксированы травмы легкой степени тяжести. Как отметил глава пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин, работы по демонтажу обвалившейся конструкции будет производить виновная строительная компания.

23 июня во время шторма в Барнауле башенный кран упал на крыши припаркованных машин, задев здание Дворца бракосочетания. В результате погиб машинист крана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Подмосковье
Для пострадавших от ЧС отменят пошлины
Утраченные в результате катастрофы документы переоформят бесплатно

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017