Жильцов новостройки в Казани эвакуировали после обрушения башенного крана

Спасатели эвакуировали жителей одного из подъездов жилого дома в Казани после того, как на него обрушился башенный кран. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Эвакуацию второго подъезда провели. Дом не газифицирован. От коммуникаций не отключали», — сообщил старший оперативной группы Рашит Замалютдинов. Его цитирует ТАСС.

В экстренных службах региона пояснили, что в новостройке были проданы почти все квартиры. Глава Советского района Казани Рустем Гафаров уточнил, что сейчас специалисты проводят осмотр помещений и эвакуацию жильцов из других подъездов. Кроме того, власти готовы предоставить нуждающимся временное жилье. «Если им негде жить, будем договариваться с гостиницами», — заявил чиновник.

Инцидент произошел 26 июня. Во время шквалистого ветра башенный кран упал на еще не до конца заселенный 18-этажный дом на проспекте Альберта Камалеева. В результате были повреждены два балкона на 14-м и 15-м этажах. Кроме того, пострадал крановщик — у него зафиксированы травмы легкой степени тяжести. Как отметил глава пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин, работы по демонтажу обвалившейся конструкции будет производить виновная строительная компания.

23 июня во время шторма в Барнауле башенный кран упал на крыши припаркованных машин, задев здание Дворца бракосочетания. В результате погиб машинист крана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.