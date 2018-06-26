МЧС предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Подмосковье

Высокий уровень пожарной опасности IV класса ожидается в Московской области до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На время действия предупреждения жителям региона рекомендовано осторожнее обращаться с огнем, воздержатся от разведения костров в лесу, на участках поврежденного леса, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

«Не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, не сжигайте в лесу и на торфяниках мусор», — призвали в ведомстве.

При сжигании мусора рекомендуется учитывать, что расстояние от хвойных деревьев должно быть не меньше 50 м, а территория вокруг места сжигания должна быть очищена в радиусе 25–30 м от валежника и хвойных деревьев, а также от порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также в МЧС призвали москвичей отказаться от алкоголя из-за жары.