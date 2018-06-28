Номера столичных гостиниц во время ЧМ подорожали в 1,5 раза

В неделю, на которой стартовал ЧМ по футболу, цены на гостиницы в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. В остальных городах, где проходят соревнования, — примерно на четверть. Выручка отелей больше всего увеличилась в Волгограде — на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты считают, что высокие цены будут сохраняться еще месяц после финального матча.

Повышение среднего чека на гостиничные услуги во время ЧМ зафиксировал оператор Сбербанка «Платформа ОФД», который получает информацию напрямую от онлайн-касс по всей стране. По итогам третьей недели июня, на которую пришлось открытие первенства (с 11 по 17 июня), средний чек в Москве вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом месяц назад (с 14 по 20 мая). В июне он составил 9,2 тыс. рублей. В других городах, где проходят соревнования, зафиксирован рост на 27% — в среднем до 8,8 тыс. рублей. В регионах России, которых не коснулись мероприятия ЧМ, за это время произошло сезонное повышение цен на 15% (средний чек — 2,6 тыс. рублей).

Рост выручки отелей Москвы составил 16%, в среднем по городам ЧМ-2018 — 9%, а по России — 7%. Больше всего с 11 по 17 июня выручка отелей увеличилась в Волгограде и в Сочи — на 90 и 63% соответственно.

Предельные гостиничные цены на период проведения ЧМ-2018 утверждены постановлением правительства в начале 2016 года. Расчет приведен для каждого города и категории отеля в зависимости от количества звезд. Нарушением считается более высокая цена, чем указано в постановлении. За это отелю грозит штраф — в двукратном размере излишне полученной выручки. Денежное наказание для должностных лиц — 50 тыс. рублей, также их могут дисквалифицировать на срок до трех лет. Отелям и другим коллективным средствам размещения было запрещено завышать цены за месяц до мундиаля, во время него и еще месяц после.

Роспотребнадзор к 18 июня проверил 24,6 тыс. объектов. В 832 случаях выявили завышение цен на гостиничное обслуживание, рассказали «Известиям» в службе.

— Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 млн рублей, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В Ростуризме не успели предоставить оперативный ответ на запрос «Известий».

Как писали «Известия», установленный правительством уровень цен на время ЧМ выше, чем в обычное время.

Высокие цены на гостиничные услуги будут держаться еще месяц после финального матча, считает президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Он отметил, что постановление правительства значительно сдерживает цены по сравнению с тем, на сколько они бы могли подняться.

— При этом выручка гостиниц в регионах ЧМ вырастет в несколько раз уже после того, как цены снизятся. Дело в том, что россиянам интересно будет посмотреть, как изменились города после чемпионата. Так было после сочинской Олимпиады в 2014-м, — рассказал эксперт.

После мундиаля турпоток увеличится и за счет иностранцев, уверен президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

— Чемпионат наглядно показал, что все опасения иностранцев о том, что в России агрессивные люди и суровые нравы, в корне неправильны. Даже зарубежные СМИ стали писать об этом. А когда болельщики, которые побывали сейчас в России, начнут возвращаться, они расскажут о доброжелательной атмосфере в России и тем самым привлекут новых гостей, — считает он.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Болельщиков принимают на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.