БРИКС создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли

Власти России совместно со странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) планируют создать космическую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

«Я подписал распоряжение о проведении переговоров <...> для заключения соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС», — цитирует его «РИА Новости». В переговорах будут участвовать представители космических ведомств стран объединения.

24 июня Рогозин сообщил, что Россия и США планируют совместную работу по проекту создания орбитальной станции на Луне.

Он отметил, что космос по-прежнему остается «сферой вне санкций». Кроме того, глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация в дальнейшем планирует ежемесячно совершать пуски с космодрома Восточный.