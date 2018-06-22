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Тепловую защиту десантного модуля «ЭкзоМарс-2020» проверят плазмой

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Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru
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Госкорпорация «Роскосмос» проверит стойкость тепловой десантного модуля «ЭкзоМарс-2020» с помощью плазмы, которая будет имитировать атмосферу Красной планеты. Как информирует пресс-служба компании, испытания уже начались в Центре теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш.

«Условия входа в марсианскую атмосферу очень жесткие. Температура окружающих десантный модуль атмосферных газов во время торможения составляет порядка 10 тыс. градусов, а нередкие пылевые бури могут стать угрозой успеху миссии», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

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По словам представителей корпорации, теплозащитный пакет модуля состоит из разных материалов, часть которых сгорит в процессе спуска, а другая будет предохранять аппарат от перегрева. Элементы аэродинамического экрана и заднего кожуха модуля проверят с помощью плазмы, а внутри него во время испытаний разместят российскую посадочную платформу с научной лабораторией и европейский марсоход.

«При температуре наружной поверхности модуля около 1000°С внутри десантного модуля должны сохраняться допустимые для работы приборов температуры», — указано в сообщении.

Во время испытаний ученые будут тестировать различные материалы теплозащитного покрытия. Особое внимание специалисты уделяют стыку аэродинамического экрана и заднего кожуха, поскольку если он не обеспечит герметичность, раскаленные газы проникнут внутрь модуля и уничтожат его. При этом, когда аппарат достигнет определенной высоты, аэродинамический экран отбросится и модуль продолжит спускаться на парашюте.

В апреле стало известно, что российские ученые разрабатывают новую модификацию научной аппаратуры, с помощью которой специалисты изучат состав грунта на Луне, Марсе и Венере. Разработка также будет использоваться в рамках проекта «ЭкзоМарс-2020».

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