Вопрос о жизни на Марсе снова открыт

Три с половиной миллиарда лет назад Марс мог быть обитаем. К таким выводам пришли две независимые друг от друга группы американских ученых. В журнале Science вышло две статьи, посвященные находкам, сделанным марсоходом Curiosity. «Известия» пообщались с российскими учеными и выяснили их точку зрения на последние открытия американских коллег.

В первой статье о работе, выполненной под руководством Джен Эйгенброд из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, ученые сообщили о следах органического вещества, найденных на дне кратера Гейл. По их предположениям, 3,5 млрд лет назад там было озеро, в котором могли обитать микроорганизмы.

Вторая статья также косвенно подтверждает теорию о жизни на Марсе. В этой работе группа ученых под руководством старшего научного сотрудника лаборатории реактивного движения NASA Кристофера Вебстера впервые проанализировала сезонные колебания количества газа метана в атмосфере красной планеты. Оказалось, что концентрация метана меняется в зависимости от марсианского времени года: больше всего газа выделяется летом. Его наличие в атмосфере может означать, что на планете происходит не зафиксированная до этого времени геологическая активность или же существует микробная жизнь.

Сообщение о публикации статей незамедлительно распространило NASA. Как указано на сайте космического агентства, оба открытия свидетельствуют, что планета могла быть обитаемой. Однако в тексте релиза ученые отметили, что найденные органические молекулы на самом деле могут быть следствием и небиологических процессов.

— Марсоход не определил источник органических молекул, — сообщила Джен Эйгенброд, ведущий автор статьи об органике в кратере Гейл.

Как сообщил «Известиям» планетолог, директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Александр Родин, органические соединения, обнаруженные американцами, не уникальны во Вселенной и никоим образом не свидетельствуют о наличии на планете живой материи ни сейчас, ни в геологическом прошлом.

— Гораздо интереснее, на мой взгляд, сообщение группы Кристофера Вебстера о сезонных вариациях фонового содержания метана в атмосфере. И если в статье об органике речь шла о глубокой марсианской древности, то в случае с метаном мы имеем дело с процессами, которые идут на Марсе в наши дни, — отметил планетолог.

Однако, по словам ученого, большинство специалистов склоняются к предположению, что метан генерируется всё же какими-то внутренними процессами на планете, не имеющими отношения к жизни.

С недоверием к выводам о жизни на Красной планете отнесся и научный руководитель направления «Микробиология» федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Валерий Гальченко, который занимался схожими исследованиями по поиску жизни в подледном антарктическом озере Восток.

Тогда ученые одного из коллективов, проанализировавших геном найденной в озере бактерии, сообщили о том, что она имеет генетическое сходство с известными современной науке живыми существами всего на 86%. Из этого можно сделать предположение о внеземном происхождении бактерии. Однако Валерий Гальченко, также изучавший бактерию из озера Восток, считает предположения о внеземном происхождении заблуждением. Что касается самого наличия такой бактерии в пробах, то достоверных сведений получить не удалось до сих пор, так как нет чистых образцов — пробы смешаны с керосином, который использовали при подледном бурении.

В каком-то смысле исследования микрооганизмов, миллионы лет находящихся в запертом во льдах озере, похожи на марсианские изыскания Curiosity. Однако в случае с жизнью на Марсе, — как считает Валерий Гальченко, — это даже не заблуждение, а пиар-кампания.

— Эти разговоры идут уже больше пяти лет. Причем ученые в 70% случаев ссылаются сами на себя. Органические вещества могли образоваться путем химического синтеза. Наличие жизни на Марсе пока еще никем не доказано. Всё это похоже на поднятие ажиотажа для привлечения средств.

Ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, руководитель кафедры биологической эволюции биофака МГУ Александр Марков рассказал «Известиям», что опубликованные научные данные действительно могут принести NASA определенную прибыль.

— Чтобы сказать об органических веществах, найденных в марсианском грунте что-то более определенное, нужно доставить этот грунт на Землю. Главный итог этого открытия для NASA в том, что теперь повысились шансы финансирования полета на Марс с возвратом. А органика сама по себе не доказывает существования жизни, так как органические вещества могут синтезироваться и без участия живых существ, — пояснил Александр Марков.

Что же касается сезонных колебаний концентрации метана, то эта теория тоже не доказывает наличия жизни на Марсе, а лишь допускает ее возможность, однако представить, что сейчас на Марсе обитают живые существа, сложно, эта версия до сих пор больше похожа на фантастику. Но точку в поисках следов жизни на красной планете ставить еще рано. Исчерпывающая интерпретация собранных марсоходом Curiosity данных — впереди. Свою лепту в нее внесет совместный российско-европейский проект «ЭкзоМарс», вторая волна исследований в рамках которого запланирована на 2020 год.