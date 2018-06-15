На Земле нашли способную выжить на Марсе бактерию

Микроорганизм, способный выжить в жестких марсианских условиях, обнаружили ученые из Национального университета Австралии в Канберре. Речь идет об одном из штаммов цианобактерий, живущих в горячих источниках и гейзерах.

Уникальность бактерии в том, что она обладает хлорофиллом, улавливающим самый тусклый свет, причем красный, а не зеленый.

Описание бактерии опубликовали в журнале Science.

Один из авторов работы, Элмарс Крауш, отметил фантастичность данного открытия, так как данные микробы, обнаруженные в ходе изучения гейзеров в чилийских Андах, смогут выжить в почве Марса.

В ходе эксперимента штаммы бактерий Chroococcidiopsis thermalis при понижении уровня освещенности до «марсианских» значений продолжали расти и вырабатывали нутриенты — органические вещества, необходимые для обеспечения жизнедеятельности, отмечается в статье. Таким образом, бактерии смогут жить на Марсе и создавать биосферу на его поверхности, резюмируют исследователи.

7 июня в NASA рассказали об обнаружении органических молекул на Красной планете.