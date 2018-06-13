Сильнейшая песчаная буря на Марсе повлияла на работу марсохода Opportunity

Песчаная буря оказала влияние на работу марсохода Opportunity, сообщает NASA.

«Она [буря] закрыла солнечный свет настолько, что превратила день в ночь для ровера Opportunity, который сейчас находится рядом с эпицентром бури в Долине устойчивости», — говорится в сообщении.

Песчаная буря считается крупнейшей для Марса, ее площадь сопоставима с территорией Северной Америки и России вместе взятых. В результате температура марсохода, питающегося энергией от солнечных батарей, опустилась почти до минус 30 градусов.

Opportunity работает на Марсе с 2004 года, хотя первоначально предполагалось, что запаса его прочности хватит на девять месяцев.

7 июня в штаб-квартире NASA в Вашингтоне журналистам сообщили о новом открытии, сделанном марсоходом Curiosity. По словам экспертов, им удалось зафиксировать сезонную цикличность уровня метана в атмосфере Красной планеты.