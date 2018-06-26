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Путин сменил полпредов в нескольких федеральных округах

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин сменил и переназначил полномочных представителей в федеральных округах. Соответствующие указы были размещены 26 июня на сайте Кремля.

Полпредом Центрального федерального округа (ЦФО) стал Игорь Щеголев, который с 2008 по 2012 год был министром связи и массовых коммуникаций РФ. Ранее должность полпреда в ЦФО занимал Алексей Гордеев, который в новом правительстве получил пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство.

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Также, согласно указу, представителем в Северо-Кавказском федеральном округе вместо Олега Белавенцева был назначен Александр Матовников. С 2013 года он являлся заместителем командира Сил специальных операций (ССО) ГРУ ГШ ВС России, участвовал в военной операции против террористов в Сирии. В декабре 2017 года Матовников был удостоен звания Героя России.

Кроме того, вместо Игоря Холманских полпредом в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов. С декабря 2017 года он был помощником президента по вопросам местного самоуправления

Александра Беглова Путин переназначил своим представителем в Северо-Западном федеральном округе. Он занимает этот пост с 25 декабря 2017 года. Также в Южном федеральном округе был переназначен Владимир Устинов, занимающий должность с мая 2008 года. 

Сохранил свой пост и Сергей Меняйло, который вновь назначен полпредом в Сибирском федеральном округе (представитель с июля 2016 года).

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