Путин поручил правительству снизить ипотечную ставку семьям с детьми

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение разработать законодательную базу под субсидирование ипотеки для многодетных семей на уровне 6%. Решение принято по итогам «прямой линии», прошедшей 7 июня.

В тексте поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительство должно «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение (строительство) жилых помещений». Речь идет о семьях, в которых родился четвертый или последующий ребенок. Также предусмотрено рефинансирование ранее выданных кредитов и займов.

Во время «прямой линии» к Путину обратилась семья Верховских. Они платят ипотеку со ставкой 13% и не могут воспользоваться субсидией, так как у них недавно родился третий ребенок, а в законе говорилось о льготах при появлении второго. В этот же день врио губернатора региона Станислав Воскресенский встретился с семьей и сообщил им, что связался с банком, и, пока законодательство не изменится, многодетный отец будет платить 9,5%, а не 13%.