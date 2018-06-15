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Рынок ипотеки в Москве вырос на 81% к лету

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Количество выданных ипотечных кредитов в Москве выросло на 81,6% в годовом выражении за пять месяцев 2018 года. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Росреестра.

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«Курс на снижение ставок на кредитование жилья привел к росту столичного рынка ипотеки в годовом выражении на 81%: в январе-мае 2018 года Росреестр по Москве зарегистрировал 30 444 ипотечные сделки против 16 762 — за первые пять месяцев 2017 года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом за май Росреестр зарегистрировал 7064 сделки по ипотеке, что ниже уровня апреля на 2%. По мнению аналитиков, на это могли повлиять нерабочие дни в майские праздники и отсутствие корректировок ставки ЦБ, которая на конец апреля составляла 7,25% годовых, пишет НСН.

Кроме того, в ведомстве зафиксировали рост на 43% по договорам долевого участия на жилую недвижимость за январь-май 2018 года по отношению к аналогичному периоду в прошлом году.

Ранее гендиректор компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Александр Хрусталев сообщил, что инициатива о повышении пенсионного возраста в России может положительно сказаться на рынке недвижимости. Эксперт прогнозирует рост числа покупателей и сроков по ипотечным кредитам.

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