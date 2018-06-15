Эксперт рассказал о пользе повышения пенсионного возраста для рынка жилья

Повышение пенсионного возраста в России может заметно сказаться на рынке недвижимости страны — число покупателей вырастет, а сроки ипотечных кредитов увеличатся.

«Думаю, в целом это ситуацию улучшит, и появится дополнительно 1–2% новых покупателей», — считает гендиректор компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Александр Хрусталев.

По его словам, прирост будет обеспечен изменениями на ипотечном рынке.

«Скорее всего, будет сделан перерасчет по ипотеке, то есть увеличен срок ипотечных программ и максимальный возраст заемщика», — цитирует Хрусталева «Интерфакс».

Специалист также предположил, что «будут введены новые льготные условия для таких возрастных клиентов».

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.

Реформа начнется в 2019 году с переходным периодом. Пенсионный возраст будут повышать поэтапно до 2034 года. В правительстве отметили, что данная мера позволит ежегодно увеличивать размер пенсии нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей.