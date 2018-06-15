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Эксперт рассказал о пользе повышения пенсионного возраста для рынка жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Повышение пенсионного возраста в России может заметно сказаться на рынке недвижимости страны — число покупателей вырастет, а сроки ипотечных кредитов увеличатся.

«Думаю, в целом это ситуацию улучшит, и появится дополнительно 1–2% новых покупателей», — считает гендиректор компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Александр Хрусталев.

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По его словам, прирост будет обеспечен изменениями на ипотечном рынке.

«Скорее всего, будет сделан перерасчет по ипотеке, то есть увеличен срок ипотечных программ и максимальный возраст заемщика», — цитирует Хрусталева «Интерфакс».

Специалист также предположил, что «будут введены новые льготные условия для таких возрастных клиентов».

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.

Реформа начнется в 2019 году с переходным периодом. Пенсионный возраст будут повышать поэтапно до 2034 года. В правительстве отметили, что данная мера позволит ежегодно увеличивать размер пенсии нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей.

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