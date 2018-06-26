Путин поручил упростить выдачу иностранцам видов на жительство

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Речь идет о владеющих русским языком и желающим жить и работать в России.

Соответствующее поручение дано по итогам «прямой линии» с президентом и опубликовано на сайте Кремля 26 июня.

В частности, глава государства дал указание внести изменения в законодательство в случае необходимости. Поручение предстоит выполнить до 31 августа 2018 года.

Замглавы МВД Игорь Зубов 19 июня заявил, что его ведомство активно работает над упрощением процедуры получения российского гражданства. В первую очередь это касается беженцев с украинской территории.

7 июня во время «прямой линии», Путину задали вопрос о проблемах получения российского гражданства. В частности, речь шла о переводчице Ирине Баракат, гражданке Украины, пострадавшей при обстреле в Алеппо. 25 июня глава государства предоставил ей российское гражданство.