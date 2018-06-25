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Путин дал гражданство РФ раненой в Алеппо уроженке Украины

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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство пострадавшей при обстреле в Алеппо уроженке Украины Ирине Баракат.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине», — говорится в документе.

Баракат обратилась к Путину с просьбой о предоставлении ей гражданства России в ходе «прямой линии» 7 июня. Работая переводчицей в Сирии, она два года назад была ранена при нападении боевиков в Апеппо. Сейчас женщина находится на лечении в Санкт-Петербурге и два года не видела мужа и детей — они граждане Сирии, и она, не являясь россиянкой, не могла оформить им приглашение. Путин пообещал ей помощь и дал МВД указания отрегулировать эти вопросы.

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