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В Ростовской области предлагают упростить получение гражданства РФ

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Ростовская область в ближайшее время сформирует инициативу по упрощению получения российского гражданства. Власти региона намерены выйти с предложением на федеральный уровень, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Мы такую инициативу формируем сегодня, подготовим в течение короткого промежутка времени и направим его в соответствующие структуры», — цитирует Голубева «РИА Новости».

Во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства. Беженцы сообщили, что находятся в Батайске и испытывают трудности с поиском работы и оформлением документов.

Путин отметил, что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса. Президент подчеркнул, что Россия и дальше будет помогать ДНР и ЛНР.

После «прямой линии» с президентом с беженцами из ДНР встретился Василий Голубев. Глава региона также поручил соответствующим службам разобраться с проблемами обратившихся к главе государства.

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