Удостоверение личности для лиц без гражданства появится в России

В России планируют выдавать новые документы, удостоверяющие личность. Об этом заявила замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на совещании Общественного совета при ведомстве. Протокол за подписью председателя совета Анатолия Кучерены есть у «Известий».

Как говорится в документе, речь идет о бывших гражданах СССР, проживающих на территории России более 15 лет, людях, освобожденных из мест лишения свободы, а также о тех, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство.

Законопроект МВД позволяет подавать заявление на гражданство «не только по месту жительства, но и по месту пребывания».

По словам члена правительственной комиссии по миграционной политике Светланы Ганнушкиной, в удостоверение впишут основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания и вклеят фотографию. Новый документ впоследствии позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.

Подробнее — в материале «Известий»:

В России появится удостоверение личности для лиц без гражданства